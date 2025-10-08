UX Dizajner naknada in San Francisco Bay Area u Roblox kreće se od $176K year za IC1 do $470K year za IC6. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $350K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Roblox. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
IC1
$176K
$130K
$43K
$3.5K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
45%
GOD 1
35%
GOD 2
20%
GOD 3
U Roblox, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
45% stječe se u 1st-GOD (11.25% tromjesečno)
35% stječe se u 2nd-GOD (8.75% tromjesečno)
20% stječe se u 3rd-GOD (5.00% tromjesečno)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
U Roblox, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33% stječe se u 1st-GOD (8.25% tromjesečno)
33% stječe se u 2nd-GOD (8.25% tromjesečno)
33% stječe se u 3rd-GOD (8.25% tromjesečno)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Roblox, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.