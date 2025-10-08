Backend Softverski Inženjer naknada in San Francisco Bay Area u Robinhood kreće se od $202K year za L1 do $469K year za L4. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $270K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Robinhood. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L1
$202K
$136K
$52.9K
$13.3K
L2
$299K
$180K
$101K
$17.2K
L3
$423K
$214K
$185K
$24.5K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Robinhood, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
100%
GOD 1
U Robinhood, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:
100% stječe se u 1st-GOD (25.00% tromjesečno)