UX Dizajner naknada in United States u Robinhood kreće se od $190K year za L3 do $238K year za L5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $239K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Robinhood. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$190K
$151K
$39.3K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Robinhood, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
100%
GOD 1
U Robinhood, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:
100% stječe se u 1st-GOD (25.00% tromjesečno)