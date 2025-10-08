Backend Softverski Inženjer naknada in San Francisco Bay Area u Rivian kreće se od $179K year za RIV-4 do $440K year za RIV-7. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $301K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Rivian. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$179K
$143K
$32.3K
$3.6K
RIV-5
$240K
$180K
$51K
$8.2K
RIV-6
$296K
$216K
$61.9K
$18.3K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
Nema pronađenih plaća
50%
GOD 1
50%
GOD 2
U Rivian, RSUs podliježu 2-godišnjem rasporedu stjecanja:
50% stječe se u 1st-GOD (12.50% tromjesečno)
50% stječe se u 2nd-GOD (12.50% tromjesečno)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Rivian, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Rivian, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)