Rivian UX Dizajner Plaće

UX Dizajner naknada in United States u Rivian kreće se od $160K year za RIV-4 do $212K year za RIV-6. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $172K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Rivian. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Najnoviji podnesci plata

Raspored Stjecanja Glavni Alternativni 1 Alternativni 2 50 % GOD 1 50 % GOD 2 Tip Dionica RSU U Rivian, RSUs podliježu 2-godišnjem rasporedu stjecanja: 50 % stječe se u 1st - GOD ( 12.50 % tromjesečno )

50 % stječe se u 2nd - GOD ( 12.50 % tromjesečno ) 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Rivian, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje ) 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Rivian, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

Koji je raspored sticanja u Rivian ?

