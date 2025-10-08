Imenik tvrtki
Rivian
  • Strojarki Inženjer

  • Manufacturing Engineer

  • United States

Rivian Manufacturing Engineer Plaće u United States

Manufacturing Engineer naknada in United States u Rivian kreće se od $69.3K year za RIV-3 do $186K year za RIV-5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $195K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Rivian. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Prosjek Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
RIV-3
Mechanical Engineer
$69.3K
$69.3K
$0
$0
RIV-4
Mechanical Engineer II
$119K
$96.5K
$22.5K
$0
RIV-5
Senior Mechanical Engineer
$186K
$136K
$42.2K
$8K
RIV-6
Staff Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Raspored Stjecanja

50%

GOD 1

50%

GOD 2

Tip Dionica
RSU

U Rivian, RSUs podliježu 2-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 50% stječe se u 1st-GOD (12.50% tromjesečno)

  • 50% stječe se u 2nd-GOD (12.50% tromjesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Rivian, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Rivian, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Manufacturing Engineer u Rivian in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $253,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Rivian za ulogu Manufacturing Engineer in United States je $166,000.

