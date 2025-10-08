Imenik tvrtki
Rivian and Volkswagen Group Technologies
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Backend Softverski Inženjer

  • San Francisco Bay Area

Backend Softverski Inženjer Plaće u San Francisco Bay Area

Medijan Backend Softverski Inženjer paketa naknade in San Francisco Bay Area u Rivian and Volkswagen Group Technologies ukupno iznosi $194K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Rivian and Volkswagen Group Technologies. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Medijan paketa
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Ukupno godišnje
$194K
Razina
L4
Osnovna plaća
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Bonus
$8K
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Backend Softverski Inženjer u Rivian and Volkswagen Group Technologies in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $326,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Rivian and Volkswagen Group Technologies za ulogu Backend Softverski Inženjer in San Francisco Bay Area je $193,500.

