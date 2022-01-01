Direktorij Tvrtki
Ritual Plaće

Raspon plaća Ritual je od $96,768 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $243,040 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Ritual. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Administrativni asistent
$112K
Marketing
$102K
Marketinške operacije
$131K

Dizajner proizvoda
$99.5K
Voditelj proizvoda
$241K
Softverski inženjer
$96.8K
Voditelj softverskog inženjerstva
$243K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Ritual je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $243,040. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Ritual je $112,200.

