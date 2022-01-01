Direktorij Tvrtki
Rite Aid
Rite Aid Plaće

Raspon plaća Rite Aid je od $33,446 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Korisnička služba na donjem kraju do $271,350 za Voditelj programa na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Rite Aid. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Razvoj poslovanja
$258K
Korisnička služba
$33.4K
Voditelj znanosti o podacima
$179K

Znanstvenik podataka
$80.4K
Ljudski resursi
$86.6K
Informatolog (IT)
$62.1K
Pravni
$251K
Liječnik
$83.3K
Dizajner proizvoda
$174K
Voditelj programa
$271K
Prodaja
$39.8K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$241K
Softverski inženjer
$66.2K
Voditelj softverskog inženjerstva
$206K
Arhitekt rješenja
$164K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Rite Aid je Voditelj programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $271,350. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Rite Aid je $164,175.

