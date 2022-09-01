Direktorij Tvrtki
Riskonnect Plaće

Raspon plaća Riskonnect je od $25,556 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Znanstvenik podataka na donjem kraju do $128,627 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Riskonnect. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $86K
Poslovni analitičar
$58.8K
Korisnička služba
$88.2K

Znanstvenik podataka
$25.6K
Voditelj proizvoda
$129K
Često postavljena pitanja

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Riskonnect is Voditelj proizvoda at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $128,627. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Riskonnect is $86,000.

