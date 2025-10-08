Imenik tvrtki
Riskified
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Backend Softverski Inženjer

Riskified Backend Softverski Inženjer Plaće

Medijan Backend Softverski Inženjer paketa naknade in Israel u Riskified ukupno iznosi ₪457K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Riskified. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Medijan paketa
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Ukupno godišnje
₪457K
Razina
Software Developer II
Osnovna plaća
₪418K
Stock (/yr)
₪39.8K
Bonus
₪0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Riskified?

₪566K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Backend Softverski Inženjer u Riskified in Israel ima godišnju ukupnu naknadu od ₪544,294. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Riskified za ulogu Backend Softverski Inženjer in Israel je ₪479,589.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Riskified

Povezane tvrtke

  • NetApp
  • Visa
  • Autodesk
  • Akamai
  • Citrix
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi