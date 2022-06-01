Imenik tvrtki
Riskified Plaće

Plaće u Riskified kreću se od $96,592 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $206,500 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Riskified. Zadnje ažuriranje: 9/18/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $142K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

DevOps Inženjer

Prodaja
Median $207K
Poslovni Razvoj
$162K

Analitičar Podataka
$131K
Znanstvenik Podataka
$129K
Ljudski Resursi
$96.6K
Marketing Operacije
$118K
Dizajner Proizvoda
$122K
Menadžer Proizvoda
$173K
Prodajni Inženjer
$189K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$199K
Arhitekt Rješenja
$159K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Riskified je Prodaja s godišnjom ukupnom naknadom od $206,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Riskified je $150,508.

