Rise People Plaće

Plaće u Rise People kreću se od $40,079 ukupne godišnje naknade za Copywriter na donjoj strani do $118,286 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Rise People. Zadnje ažuriranje: 9/18/2025

$160K

Copywriter
$40.1K
Menadžer Proizvoda
$60.8K
Softverski Inženjer
Median $96K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $118K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Rise People je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $118,286. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Rise People je $78,387.

