  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Softverski Inženjer Video Igara

  • United States

Riot Games Softverski Inženjer Video Igara Plaće u United States

Softverski Inženjer Video Igara naknada in United States u Riot Games kreće se od $141K year za P1 do $371K year za P5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $247K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Riot Games. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Prosjek Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Početni nivo)
$141K
$128K
$0
$13K
P2
Software Engineer
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
Senior Software Engineer
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
Staff Software Engineer
$289K
$231K
$0
$57.2K
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer Video Igara u Riot Games in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $370,510. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Riot Games za ulogu Softverski Inženjer Video Igara in United States je $235,000.

