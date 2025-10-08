Softverski Inženjer Video Igara naknada in Greater Los Angeles Area u Riot Games kreće se od $141K year za P1 do $375K year za P5. Medijan year paketa naknade in Greater Los Angeles Area ukupno iznosi $218K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Riot Games. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
