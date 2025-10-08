Riot Games Softverski Inženjer Video Igara Plaće u Greater Los Angeles Area

Softverski Inženjer Video Igara naknada in Greater Los Angeles Area u Riot Games kreće se od $141K year za P1 do $375K year za P5. Medijan year paketa naknade in Greater Los Angeles Area ukupno iznosi $218K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Riot Games. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije ( /yr ) Bonus P1 Associate Software Engineer ( Početni nivo ) $141K $128K $0 $13K P2 Software Engineer $189K $156K $5.8K $27K P3 Senior Software Engineer $219K $185K $3.8K $30.6K P4 Staff Software Engineer $285K $239K $0 $46.7K Prikaži 3 više nivoa

