  • Plaće
  • Računovođa

  • Tehnički računovođa

  • United States

Riot Games Tehnički računovođa Plaće u United States

Tehnički računovođa naknada in United States u Riot Games kreće se od $179K year za P3 do $246K year za P4. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Riot Games. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Najnoviji podnesci plata
Koji su karijerni nivoi u Riot Games?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Tehnički računovođa u Riot Games in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $595,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Riot Games za ulogu Tehnički računovođa in United States je $238,000.

