Riot Games Tehnički računovođa Plaće u United States

Tehnički računovođa naknada in United States u Riot Games kreće se od $179K year za P3 do $246K year za P4. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Riot Games. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije ( /yr ) Bonus P1 $ -- $ -- $ -- $ -- P2 $ -- $ -- $ -- $ -- P3 $179K $148K $0 $30.6K P4 $246K $219K $0 $26.8K Prikaži 3 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( USD ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus

