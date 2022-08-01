Imenik tvrtki
Ricult Plaće

Plaće u Ricult kreću se od $15,750 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $149,057 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Ricult. Zadnje ažuriranje: 11/29/2025

Znanstvenik Podataka
$149K
Menadžer Proizvoda
$15.8K
Softverski Inženjer
$123K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Ricult je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $149,057. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ricult je $122,990.

