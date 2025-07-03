Direktorij Tvrtki
Ricardo Plaće

Raspon plaća Ricardo je od $8,501 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za UX istraživač na donjem kraju do $100,000 za Strojarski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Ricardo. Zadnje ažurirano: 8/25/2025

$160K

Strojarski inženjer
Median $100K
Softverski inženjer
$34.2K
UX istraživač
$8.5K

Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ricardo je Strojarski inženjer s ročnou celkovou kompenzáciou $100,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ricardo je $34,232.

