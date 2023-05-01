Imenik tvrtki
Rhumbix
Rhumbix Plaće

Plaće u Rhumbix kreću se od $150,750 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $187,060 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Rhumbix. Zadnje ažuriranje: 11/29/2025

Dizajner Proizvoda
$151K
Softverski Inženjer
$187K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Rhumbix je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $187,060. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Rhumbix je $168,905.

