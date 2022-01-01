Imenik tvrtki
Replicated Plaće

Plaće u Replicated kreću se od $170,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $245,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani.

Softverski Inženjer
Median $170K
Prodajni Inženjer
$216K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$245K

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Replicated, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (1.04% po razdoblju)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (1.04% po razdoblju)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (1.04% po razdoblju)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Replicated je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $245,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Replicated je $215,761.

