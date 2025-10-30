Softverski Inženjer naknada in United States u Remitly kreće se od $163K year za L1 do $412K year za L5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $225K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Remitly. Zadnje ažuriranje: 10/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
$163K
$125K
$31.7K
$6.4K
L2
$232K
$152K
$69K
$11K
L3
$352K
$202K
$143K
$7.3K
L4
$238K
$150K
$82.5K
$5K
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Remitly, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)