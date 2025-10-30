Imenik tvrtki
Remitly
Remitly Financijski Analitičar Plaće

Prosječna Financijski Analitičar ukupna naknada in Israel u Remitly kreće se od ₪313K do ₪445K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Remitly. Zadnje ažuriranje: 10/30/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₪354K - ₪403K
Israel
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₪313K₪354K₪403K₪445K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Remitly, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Financijski Analitičar u Remitly in Israel ima godišnju ukupnu naknadu od ₪444,854. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Remitly za ulogu Financijski Analitičar in Israel je ₪312,906.

