Imenik tvrtki
Remitly
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Znanosti Podataka

  • Sve Menadžer Znanosti Podataka plaće

Remitly Menadžer Znanosti Podataka Plaće

Prosječna Menadžer Znanosti Podataka ukupna naknada in United States u Remitly kreće se od $425K do $580K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Remitly. Zadnje ažuriranje: 10/30/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$455K - $550K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$425K$455K$550K$580K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Menadžer Znanosti Podataka prijavas u Remitly za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Remitly, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Znanosti Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Znanosti Podataka u Remitly in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $580,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Remitly za ulogu Menadžer Znanosti Podataka in United States je $425,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Remitly

Povezane tvrtke

  • Credit Karma
  • Jump Trading
  • Gemini
  • BitMEX
  • Quantlab
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi