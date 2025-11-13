Imenik tvrtki
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in India u Reliance Industries Limited ukupno iznosi ₹1.76M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Reliance Industries Limited. Zadnje ažuriranje: 11/13/2025

Medijan paketa
company icon
Reliance Industries Limited
Full-Stack Software Engineer
Mumbai, MH, India
Ukupno godišnje
₹1.76M
Razina
L2
Osnovna plaća
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹151K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Reliance Industries Limited?
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Reliance Industries Limited in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹2,669,606. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Reliance Industries Limited za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹1,497,766.

