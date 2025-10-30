Imenik tvrtki
Reliance Industries Limited
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Programa

  • Sve Menadžer Programa plaće

Reliance Industries Limited Menadžer Programa Plaće

Medijan Menadžer Programa paketa naknade in India u Reliance Industries Limited ukupno iznosi ₹4.17M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Reliance Industries Limited. Zadnje ažuriranje: 10/30/2025

Medijan paketa
company icon
Reliance Industries Limited
Senior Program Manager
Mumbai, MH, India
Ukupno godišnje
₹4.17M
Razina
Senior Program Manager
Osnovna plaća
₹3.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹521K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Reliance Industries Limited?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Programa ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Programa u Reliance Industries Limited in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹6,886,129. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Reliance Industries Limited za ulogu Menadžer Programa in India je ₹4,168,312.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Reliance Industries Limited

Povezane tvrtke

  • Jio
  • Near
  • Dunzo
  • Meesho
  • Viacom18
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi