Imenik tvrtki
RELEX Solutions
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

RELEX Solutions Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in Finland u RELEX Solutions ukupno iznosi €86.4K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u RELEX Solutions. Zadnje ažuriranje: 10/30/2025

Medijan paketa
company icon
RELEX Solutions
Lead Developer / Team Lead
Helsinki, ES, Finland
Ukupno godišnje
€86.4K
Razina
Lead
Osnovna plaća
€86.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
18 Godine
Koji su karijerni nivoi u RELEX Solutions?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.6K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u RELEX Solutions in Finland ima godišnju ukupnu naknadu od €86,439. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u RELEX Solutions za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Finland je €72,963.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za RELEX Solutions

Povezane tvrtke

  • Synology
  • Greenway Health
  • MariaDB
  • Verifone
  • Arcesium
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi