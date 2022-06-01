Imenik tvrtki
RELEX Solutions
RELEX Solutions Plaće

Plaće u RELEX Solutions kreću se od $54,378 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $195,840 za Prodajni Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika RELEX Solutions. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $72.6K

Full-Stack Softverski Inženjer

DevOps Inženjer

Menadžer Poslovnih Operacija
$142K
Korisnička Podrška
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analitičar Podataka
$54.4K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$83.8K
Menadžer Proizvoda
$99.4K
Menadžer Projekta
$120K
Prodaja
$158K
Prodajni Inženjer
$196K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$83.3K
Arhitekt Rješenja
$116K
Menadžer Tehničkih Programa
$69.9K
ČPP

The highest paying role reported at RELEX Solutions is Prodajni Inženjer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at RELEX Solutions is $107,890.

