Regus Plaće

Plaće u Regus kreću se od $37,253 ukupne godišnje naknade za Menadžer Nekretnina na donjoj strani do $125,625 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Regus. Zadnje ažuriranje: 10/25/2025

Menadžer Proizvoda
$126K
Menadžer Nekretnina
$37.3K
Prodaja
$53.3K

Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Regus je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $125,625. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Regus je $53,265.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Regus

