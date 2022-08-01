Imenik tvrtki
Regrow
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Regrow Plaće

Plaće u Regrow kreću se od $132,098 ukupne godišnje naknade za Menadžer Softverskog Inženjerstva na donjoj strani do $223,875 za Ljudski Resursi na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Regrow. Zadnje ažuriranje: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ljudski Resursi
$224K
Regrutač
$159K
Softverski Inženjer
$136K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$132K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Regrow je Ljudski Resursi at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $223,875. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Regrow je $147,668.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Regrow

Povezane tvrtke

  • Uber
  • Airbnb
  • Google
  • Roblox
  • Coinbase
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi