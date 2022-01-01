Imenik tvrtki
Regeneron
Regeneron Plaće

Plaće u Regeneron kreću se od $75,000 ukupne godišnje naknade za Biomedicinski Inženjer na donjoj strani do $238,085 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Regeneron. Zadnje ažuriranje: 10/24/2025

Znanstvenik Podataka
Median $210K
Biomedicinski Inženjer
Median $75K
Softverski Inženjer
Median $105K

Inženjer Upravljanja
$89.6K
Analitičar Podataka
$109K
Menadžer Znanosti o Podacima
$199K
Elektroinženjer
$117K
Osnivač
$96.5K
Strojarki Inženjer
$111K
Menadžer Proizvoda
$199K
Menadžer Programa
$181K
Arhitekt Rješenja
$238K
Rizični Kapitalist
$184K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Regeneron je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $238,085. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Regeneron je $117,316.

