Imenik tvrtki
Regalix
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Regalix Plaće

Plaće u Regalix kreću se od $3,649 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $9,563 za Analitičar Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Regalix. Zadnje ažuriranje: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Korisnička Podrška
$3.6K
Analitičar Podataka
$9.6K
Softverski Inženjer
$7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Regalix je Analitičar Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $9,563. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Regalix je $6,978.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Regalix

Povezane tvrtke

  • Roblox
  • Google
  • Square
  • Intuit
  • Facebook
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi