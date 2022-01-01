Imenik tvrtki
REEF
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

REEF Plaće

Plaće u REEF kreću se od $72,000 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $225,106 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika REEF. Zadnje ažuriranje: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Poslovni Analitičar
Median $72K
Menadžer Proizvoda
Median $85K
Menadžer Projekta
$113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Prodaja
$225K
Softverski Inženjer
Median $80K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip Dionica
Options

U REEF, Options podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (1.67% mjesečno)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (1.67% mjesečno)

  • 20% stječe se u 4th-GOD (1.67% mjesečno)

  • 20% stječe se u 5th-GOD (1.67% mjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u REEF je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $225,106. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u REEF je $85,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za REEF

Povezane tvrtke

  • LogicGate
  • Mindbody
  • Chenega
  • Saviynt
  • Smarsh
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi