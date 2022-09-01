Imenik tvrtki
Redpanda Data
Redpanda Data Plaće

Plaće u Redpanda Data kreću se od $119,400 ukupne godišnje naknade za Marketing na donjoj strani do $281,520 za Prodajni Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Redpanda Data. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $200K
Marketing
$119K
Menadžer Proizvoda
$264K

Prodajni Inženjer
$282K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Redpanda Data, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Ostali resursi