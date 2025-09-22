Imenik tvrtki
Prodaja naknada in United States u Reddit kreće se od $200K year za IC1 do $318K year za IC5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $184K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Reddit. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
IC1
Sales I
$200K
$165K
$0
$35K
IC2
Sales II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Sales III
$140K
$128K
$1.5K
$10.3K
IC4
Senior Sales
$174K
$152K
$12K
$9.3K
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

100%

GOD 1

U Reddit, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (100.00% godišnje)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Reddit, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Reddit, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Uključeni nazivi

Account Menadžer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodaja u Reddit in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $318,100. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Reddit za ulogu Prodaja in United States je $140,000.

