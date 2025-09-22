Reddit Prodaja Plaće

Prodaja naknada in United States u Reddit kreće se od $200K year za IC1 do $318K year za IC5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $184K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Reddit. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosjek Naknada Po Nivo

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus IC1 Sales I $200K $165K $0 $35K IC2 Sales II $ -- $ -- $ -- $ -- IC3 Sales III $140K $128K $1.5K $10.3K IC4 Senior Sales $174K $152K $12K $9.3K Prikaži 2 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Nema pronađenih plaća

Raspored Stjecanja Glavni Alternativni 1 Alternativni 2 100 % GOD 1 U Reddit, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja: 100 % stječe se u 1st - GOD ( 100.00 % godišnje ) Vesting Schedule 100% after year 1. 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 U Reddit, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno ) Vesting Schedule 100% after year 1. 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 U Reddit, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 6.25 % tromjesečno ) Vesting Schedule 100% after year 1.

Koji je raspored sticanja u Reddit ?

