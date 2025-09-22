Imenik tvrtki
Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in United States u Reddit kreće se od $214K do $298K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Reddit. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$229K - $270K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$214K$229K$270K$298K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

100%

GOD 1

U Reddit, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (100.00% godišnje)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Reddit, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Reddit, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

Vesting Schedule 100% after year 1.



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u Reddit in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $297,943. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Reddit za ulogu Analitičar Podataka in United States je $213,908.

