Imenik tvrtki
Reddit
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Reddit Plaće

Plaće u Reddit kreću se od $125,899 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $874,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Reddit. Zadnje ažuriranje: 8/29/2025

Reddit logotip

$20K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Znanstvenik Podataka
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Dizajner Proizvoda
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX Dizajner

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $515K
Prodaja
IC3 $176K
IC4 $175K
Menadžer Znanosti o Podacima
Median $450K
UX Istraživač
Median $260K
Financijski Analitičar
Median $140K
Menadžer Projekta
Median $145K
Regrutač
Median $145K
Računovođa
Median $154K

Tehnički Računovođa

Analitičar Podataka
$250K
IT Tehnolog
$210K
Menadžer Programa
$201K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$222K
Arhitekt Rješenja
$147K

Arhitekt Podataka

Menadžer Tehničkih Programa
$176K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

100%

GOD 1

U Reddit, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (100.00% godišnje)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Reddit, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Reddit, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Redditで報告されている最高給与の職種はSoftverski Inženjer at the IC6 levelで、年間総報酬は$874,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Redditで報告されている年間総報酬の中央値は$235,959です。

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Reddit

Povezane tvrtke

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi