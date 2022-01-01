Reddit Plaće

Plaće u Reddit kreću se od $125,899 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $874,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Reddit. Zadnje ažuriranje: 8/29/2025
100%
GOD 1
U Reddit, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:
100% stječe se u 1st-GOD (100.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Reddit, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Reddit, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
