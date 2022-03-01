Direktorij Tvrtki
Reckitt
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Reckitt Plaće

Raspon plaća Reckitt je od $14,462 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Informatolog (IT) na donjem kraju do $492,450 za Prodaja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Reckitt. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Marketing
Median $161K
Računovođa
$127K
Poslovni analitičar
$20.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analitičar podataka
$33.1K
Financijski analitičar
$28.1K
Informatolog (IT)
$14.5K
Konzultant za upravljanje
$85.4K
Strojarski inženjer
$187K
Voditelj proizvoda
$114K
Voditelj projekta
$31.9K
Prodaja
$492K
Softverski inženjer
$161K
Arhitekt rješenja
$102K
Tehnički voditelj programa
$93.2K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Reckitt je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $492,450. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Reckitt je $97,799.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Reckitt

Povezane tvrtke

  • Unilever
  • Sprint
  • Micro Focus
  • IGT
  • HSBC
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi