Medijan Dizajner Proizvoda paketa naknade in United States u realtor.com ukupno iznosi $179K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u realtor.com. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Medijan paketa
company icon
realtor.com
Product Designer
hidden
Ukupno godišnje
$179K
Razina
hidden
Osnovna plaća
$162K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$16.2K
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Koji su karijerni nivoi u realtor.com?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
ČPP

The highest paying salary package reported for a Dizajner Proizvoda at realtor.com in United States sits at a yearly total compensation of $220,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at realtor.com for the Dizajner Proizvoda role in United States is $171,400.

