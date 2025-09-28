Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

realtor.com Znanstvenik Podataka Plaće

Znanstvenik Podataka naknada in United States u realtor.com kreće se od $141K year za T2 do $196K year za T5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $181K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u realtor.com. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
T1
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u realtor.com in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $243,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u realtor.com za ulogu Znanstvenik Podataka in United States je $167,000.

