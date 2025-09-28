realtor.com Znanstvenik Podataka Plaće

Znanstvenik Podataka naknada in United States u realtor.com kreće se od $141K year za T2 do $196K year za T5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $181K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u realtor.com. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus T1 Data Scientist 1 $ -- $ -- $ -- $ -- T2 Data Scientist 2 $141K $134K $1.3K $5.6K T3 Senior Data Scientist $192K $158K $15.8K $18.4K T4 Staff Data Scientist $235K $184K $32.3K $19.2K Prikaži 3 više nivoa

$160K Budite Plaćeni, Ne Odigrani Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata

​ Filter tablice Pretplati se Dodaj Dodaj komp Dodaj kompenzaciju

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( USD ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus Nema pronađenih plaća Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Primajte obavještenja o novim plaćama Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

HR / Zapošljavanje? Stvori interaktivnu ponudu

Doprinesi

Koji je raspored sticanja u realtor.com ?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude . Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više → Unesite Vašu E-mail Adresu Unesite Vašu E-mail Adresu Pretplatite se Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.