Znanstvenik Podataka naknada in United States u realtor.com kreće se od $141K year za T2 do $196K year za T5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $181K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u realtor.com. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
Nema pronađenih plaća
