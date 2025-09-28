Imenik tvrtki
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in Taiwan u Realtek Semiconductor ukupno iznosi NT$3.37M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Realtek Semiconductor. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Medijan paketa
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineering Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Ukupno godišnje
NT$3.37M
Razina
hidden
Osnovna plaća
NT$1.45M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$1.93M
Godine u tvrtki
5-10 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Realtek Semiconductor in Taiwan ima godišnju ukupnu naknadu od NT$6,032,253. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Realtek Semiconductor za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Taiwan je NT$3,452,487.

