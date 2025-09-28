Imenik tvrtki
REA Group
Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in Australia u REA Group ukupno iznosi A$205K year.

Medijan paketa
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
Ukupno godišnje
A$205K
Razina
Lead Developer
Osnovna plaća
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
Bonus
A$16.5K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u REA Group?

A$249K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u REA Group in Australia ima godišnju ukupnu naknadu od A$335,240. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u REA Group za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Australia je A$192,062.

