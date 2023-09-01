Direktorij Tvrtki
REA Group Plaće

Raspon plaća REA Group je od $76,389 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Dizajner proizvoda na donjem kraju do $144,619 za Arhitekt rješenja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke REA Group. Zadnje ažurirano: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $106K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Voditelj proizvoda
Median $127K
Dizajner proizvoda
Median $76.4K

Voditelj softverskog inženjerstva
Median $131K
Analitičar podataka
$100K
Znanstvenik podataka
$119K
Arhitekt rješenja
$145K
Često postavljena pitanja

Kõrgeima palgaga roll REA Group on Arhitekt rješenja at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $144,619. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
REA Group mediaan aastane kogukompensatsioon on $119,100.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku REA Group

