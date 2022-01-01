Imenik tvrtki
RBC Plaće

Plaće u RBC kreću se od $36,123 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $201,000 za Šef Stožera na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika RBC. Zadnje ažuriranje: 10/24/2025

Softverski Inženjer
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS Inženjer

Frontend Softverski Inženjer

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Mrežni Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

DevOps Inženjer

Inženjer Pouzdanosti Stranice

Poslovni Analitičar
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Menadžer Proizvoda
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Znanstvenik Podataka
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Financijski Analitičar
Median $64.3K

Risk Analyst

Dizajner Proizvoda
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX Dizajner

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $127K
Analitičar Podataka
Median $57.7K
Menadžer Projekta
Median $71.1K
Investicijski Bankar
Median $75.1K
Arhitekt Rješenja
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX Istraživač
Median $86.7K
Aktuar
Median $68.7K
Računovođa
Median $71K
Poslovne Operacije
Median $51.1K
Korisnička Podrška
Median $38K
Marketing
Median $101K
Prodaja
Median $36.1K
Menadžer Programa
Median $138K
Menadžer Poslovnih Operacija
Median $99K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $100K
Menadžer Znanosti o Podacima
Median $82.1K
Administrativni Asistent
$38.3K
Poslovni Razvoj
$44.7K
Šef Stožera
$201K
Korporativni Razvoj
$110K
Grafički Dizajner
$48.9K
Ljudski Resursi
$200K
Pravni
$56.8K
Menadžment Konzultant
$44.4K
Marketing Operacije
Median $69.5K
Menadžer Partnera
$113K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$164K
Tehnički Pisac
$45.2K
Ukupne Nagrade
$95.6K
Rizični Kapitalist
$121K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U RBC, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u RBC je Šef Stožera at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u RBC je $79,163.

Ostali resursi