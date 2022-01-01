Direktorij Tvrtki
Razorpay
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Razorpay Plaće

Raspon plaća Razorpay je od $4,880 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Marketinške operacije na donjem kraju do $200,862 za Arhitekt rješenja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Razorpay. Zadnje ažurirano: 8/24/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

DevOps inženjer

Voditelj softverskog inženjerstva
Median $101K
Voditelj proizvoda
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Dizajner proizvoda
Median $44.8K

UX dizajner

Poslovni analitičar
Median $22.8K
Znanstvenik podataka
Median $33.9K
Tehnički voditelj programa
Median $58.2K
Razvoj poslovanja
$73.2K
Analitičar podataka
$14K
Voditelj znanosti o podacima
$194K
Ljudski resursi
$76.3K
Konzultant za upravljanje
$63.8K
Marketing
$33.6K
Marketinške operacije
$4.9K
Voditelj dizajna proizvoda
$67.4K
Voditelj programa
$29.6K
Voditelj projekta
$24.5K
Prodaja
$141K
Arhitekt rješenja
$201K
Tehnički pisac
$29.4K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Razorpay, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

7 years post-termination exercise window.

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za interakciju s zaposlenicima iz različitih tvrtki, dobivanje savjeta o karijeri i više.

Posjeti sada!

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Razorpay je Arhitekt rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $200,862. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Razorpay je $63,845.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Razorpay

Povezane tvrtke

  • Cashfree
  • Hexaware Technologies
  • Hevo
  • Revature
  • Piano
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi