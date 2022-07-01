Imenik tvrtki
Raya
Raya Plaće

Plaće u Raya kreću se od $4,534 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $190,950 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Raya. Zadnje ažuriranje: 9/17/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $175K
Poslovni Analitičar
$4.5K
Znanstvenik Podataka
$11.9K

Menadžer Proizvoda
$191K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Raya je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $190,950. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Raya je $93,470.

