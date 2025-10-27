Imenik tvrtki
Rapyd
Rapyd Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United Arab Emirates u Rapyd ukupno iznosi AED 441K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Rapyd. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025

Medijan paketa
company icon
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Ukupno godišnje
AED 441K
Razina
Backend Developer
Osnovna plaća
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Rapyd in United Arab Emirates ima godišnju ukupnu naknadu od AED 516,795. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Rapyd za ulogu Softverski Inženjer in United Arab Emirates je AED 431,998.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Rapyd

Ostali resursi