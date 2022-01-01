Direktorij Tvrtki
Rally Health
Rally Health Plaće

Raspon plaća Rally Health je od $89,445 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Ljudski resursi na donjem kraju do $321,300 za Znanstvenik podataka na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Rally Health. Zadnje ažurirano: 8/20/2025

$160K

Znanstvenik podataka
$321K
Ljudski resursi
$89.4K
Dizajner proizvoda
Median $153K

Voditelj proizvoda
Median $210K
Regrutator
$156K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $305K
Tehnički voditelj programa
$219K
Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
Options

U tvrtki Rally Health, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (12.50% polugodišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (12.50% polugodišnje)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (12.50% polugodišnje)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (12.50% polugodišnje)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Rally Health je Znanstvenik podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $321,300. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Rally Health je $210,000.

