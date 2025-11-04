Imenik tvrtki
Rakuten Americas
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

Rakuten Americas Menadžer Proizvoda Plaće

Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in United States u Rakuten Americas ukupno iznosi $221K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Rakuten Americas. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Medijan paketa
company icon
Rakuten Americas
senior product manager
San Jose, CA
Ukupno godišnje
$221K
Razina
-
Osnovna plaća
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bonus
$28K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Rakuten Americas?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Rakuten Americas in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $272,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Rakuten Americas za ulogu Menadžer Proizvoda in United States je $197,000.

