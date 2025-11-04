Imenik tvrtki
Raksul
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

Raksul Menadžer Proizvoda Plaće

Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in Japan u Raksul ukupno iznosi ¥10.76M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Raksul. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Medijan paketa
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Ukupno godišnje
¥10.76M
Razina
G4
Osnovna plaća
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Bonus
¥0
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Raksul?
Najnoviji podnesci plata
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Raksul in Japan ima godišnju ukupnu naknadu od ¥12,700,575. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Raksul za ulogu Menadžer Proizvoda in Japan je ¥10,757,930.

