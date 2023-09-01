Imenik tvrtki
Raisin
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Raisin Plaće

Plaće u Raisin kreću se od $60,022 ukupne godišnje naknade za Cybersecurity Analyst na donjoj strani do $110,546 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Raisin. Zadnje ažuriranje: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $91.3K
Menadžer Proizvoda
Median $83.7K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Cybersecurity Analyst
$60K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Raisin je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $110,546. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Raisin je $87,521.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Raisin

Povezane tvrtke

  • LinkedIn
  • Stripe
  • DoorDash
  • Facebook
  • Netflix
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi